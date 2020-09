Tophengst Berlin (26) overleden

De preferente hengst Berlin (Cassini I x Caretino) is vanmiddag overleden aan de gevolgen van zijn ouderdom. De 26-jarige hengst die met Gerco Schröder veel voor de Nederlandse springsport betekende is op zijn thuisbasis De Radstake ingeslapen. De huidige nummer 5 van de HorseTelex Wereldranking laat veel topspringpaarden na.

De door Josef Unkelbach gefokte Holsteiner uit de merrie Estia (Caretino x Fernando I x Freeman xx, Holst. Stamm 890) komt bij het KWPN terecht via Jan Tops.

Ontdekt op Bundeschampionate

Berlin, toen nog van de combinatie van fokker Unkelbach en diens kameraad Elmar Pollmann-Schweckhorst (die ook moeder Estia internationaal tot en met 1,55m-niveau reed en veel samen doet met Unkelbach), wordt door Jan Tops ontdekt op zesjarige leeftijd (2000). Hij loopt dan met de Duitse Stephanie Fleer in het L en het M en verschijnt in dat jaar ook op de Bundeschampionate in Warendorf. Daar won hij de eerste kwalificatieproef, maar laat het zitten in de tweede (65ste) en wordt in de troostronde 19e.

Wim Schröder

Berlin staat nog niet op stal bij Tops als Wim Schröder bij hem langs komt voor een ander paard. “Hij liet me ook een video van Berlin zien en ik was er meteen weg van. Het vermogen en de voorzichtigheid vielen me op”, vertelde Schröder in een eerder interview in De Paardenkrant. “Toen we hem voor het eerst in het echt zagen hebben we hem direct gekocht. Hij gaf meteen een speciaal gevoel. Dit zou wel eens een kampioenschapspaard kunnen worden dacht ik toen al.”

Superster

“Berlin was zeven jaar toen hij bij ons op stal kwam en eigenlijk nog best groen. Ik ben met hem begonnen in de Youngster Tour in 2002 en een jaar later sprong hij op het Europees Kampioenschap in Donaueschingen.”

WK-goud met Gerco Schröder

Pas in 2005, als Berlin 11 is, neemt Gerco Schröder de teugels over. Eigenlijk noodgedwongen: Wim brak namelijk zijn been in dat jaar. Onder Gerco ontpopt Berlin zich tot een ware superster met als kroon op het werk natuurlijk goud met het team op de WEG in Aken (2006), waar Berlin op het meest cruciale moment foutloos blijft. Vervolgens komt er nog een keer de gouden teammedaille op het EK in 2007 (Mannheim).

Berlin (v. Cassini I) met Gerco Schröder Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Twee paarden die Schröders carrière vormden

Gerco Schröder verliest nu binnen de kortste tijd twee paarden die zijn carriere vormden. Begin september 2020 overleed het paard waarmee hij doorbrak: Eurocommerce Monaco.

Berlin (v. Cassini I) met Gerco Schröder Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Fokkerij

Maar ook als fokhengst heeft Berlin zijn sporen verdiend. Al vanaf de introductie van de HorseTelex Results Ranking is Berlin (v. Cassini I) een van de opvallende verervers. Op dit moment staat hij vijfde op de A-ranking. Door het KWPN werd hij in 2018 preferent verklaard.

Berlin (v. Cassini I)

Sport- en fokhengst

“Het is best lastig met springhengsten, de dekkerij. Ze moeten zelf top in de sport presteren en vervolgens moeten hun nakomelingen daar best wel snel achteraankomen. Meestal valt de hengst zelf al ongeveer om als de nakomelingen het goed beginnen te doen. De Berlins doen het gelukkig al iets eerder. Wat daarbij ook helpt is de huidige registratie van resultaten. Door bijvoorbeeld de HorseTelex Rankings is eerder inzichtelijk welke hengsten het goed doen met hun nafok.” Aan het woord is Wiebe van der Kleij, fokkerijchef op Wim van der Leegtes Stoeterij Duysels Hof in een in eerder interview in De Paardenkrant.

Behouden voor Nederlandse fokkerij

Hij was degene die Wim van der Leegte er in 2014 toe aanzette om de Cassini I-zoon op de Eurocommerce veiling aan te schaffen.

“We waren natuurlijk betrokken bij die veiling omdat Zagreb, die voor de helft van ons was, ook geveild ging worden. Toen zijn we hier met het hele team het boekje eens doorgelopen en leek het ons heel interessant om Berlin aan te schaffen om hem zo voor de Nederlandse fokkerij te behouden.”

122.000 euro op Eurocommerce veiling

Het startbod werd op de dag van de veiling opeens verlaagd naar 50.000 euro in plaats van 100.000 euro. “Het was natuurlijk wel heel bijzonder om een hengst van het kaliber van Berlin voor bijvoorbeeld 70.000 euro te kunnen kopen.” Het werd uiteindelijk ook wat duurder: Van der Leegte moest tot 122.000 euro (ex. btw) doorbieden om de legendarische hengst in bezit te krijgen. “Maar ik geloof dat hij daar nog nooit spijt van heeft gehad.”

In de fokkerij blijkt Berlin die investering dubbel en dwars waard. Direct vanaf de introductie van de HorseTelex Results Ranking is Berlin een van de opvallendste hengsten. Eind 2015 (nog voor de introductie van IPV en ISV) was Berlin de beste op de lijst voor ‘Promising Sires’. Deze ranglijst werd (toen nog op basis van prijzengelden) gemaakt voor hengsten met nakomelingen tot 11 jaar. Berlin had toen al 170 nakomelingen die sprongen in de internationale sport en dat jaar waren ze samen goed voor 694.090 euro.

Pas als 9-jarige goedgekeurd

Extra bijzonder is het dat de nakomelingen van Berlin de afgelopen jaren al doorbraken terwijl hij pas op latere leeftijd werd goedgekeurd en voor de fokkerij ingezet. In 1997 (op driejarige leeftijd) loopt hij wel de 100-dagentest in Adelheidsdorf (2e springen met een index van 133,21 en 7e totaal met een index van 116,11), maar dan heeft nog geen enkel stamboek hem goedgekeurd. Dat gebeurt namelijk pas in 2003, door het KWPN. Berlin wordt door Eurocommerce voorgesteld op de KWPN Hengstenkeuring 2003 en na de vijfdaagse karaktertest goedgekeurd. Daarna volgen ook Oldenburg-International (2005), Holstein (2006) en Hannover (2008).

Zo’n 60 merries per jaar

De afgelopen jaren dekte de nog lang fitte Berlin gemiddeld nog altijd zo’n 60 merries per jaar. Dat ging nog vers, maar dan moest de merrie wel naar De Radstake waar Berlin ter dekking stond, of met diepvriessperma via Duysels Hof.

