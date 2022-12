Topvererver Colman overleden

Op 6 december is de Holsteiner hengst Colman (Carthago x Lord) overleden. De bij meerdere stamboeken goedgekeurde topvererver leed aan ouderdomsverschijnselen waarop familie Völz de schimmelhengst moest laten inslapen. Colman werd 26 jaar.

Van Colman, zoon van de Olympische hengst Carthago, bereikten ruim 60 nakomelingen het hoogste niveau van de internationale sport. Meest bekend zijn L.B. Convall, Catwalk IV, Contagio, Capital Colnardo, Con Dios III en Zapria. Meer dan 40 zonen van Colman zijn goedgekeurd als dekhengst, waaronder de door Stal Roelofs gefokte KWPN-hengst Emir R.

Legende

De door Klaus Meyn gefokte Colman was 25 jaar in eigendom van familie Völz van het gelijknamige hengstenstation in Bienenbüttel. “Een kwart eeuw maakte Colman deel uit van de familie en het was voor ons heel moeilijk om hem te laten gaan. We zijn ontzettend dankbaar dat we hem zo lang als metgezel hebben gehad”, aldus familie Völz. “Hij gaf ontelbare fokkers geluk. Hij gaf succespaarden aan talloze ruiters. Zijn nakomelingen maakten indruk in de grootste parcoursen ter wereld, maar op dezelfde manier bracht hij trouwe metgezellen bij vele paardenliefhebbers. Als vererver was hij gedurende zijn leven een legende, als persoonlijkheid was hij iets heel bijzonders.”

Bron: Horses.nl