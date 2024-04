Total Diamond PS voor het eerst onder het zadel te zien op Hengstenshow Reesink Stallions

Stoeterij Turfhorst heeft geïnvesteerd in een nieuwe hengst: de Oldenburger dressuurhengst Total Diamond PS (Totilas x Sir Donnerhall). De bruine door Paul Schockemöhle gefokte hengst, die in Duitsland al 355 nakomelingen heeft, zal in Nederland voor het eerst onder het zadel te zien zijn op de Hengstenshow van Reesink Stallions in Eibergen, waar hij ook ter dekking komt (naast Stoeterij Turfhorst).

Total Diamond PS werd in het voorjaar van 2021 in Oldenburg goedgekeurd op een thuiskeuring, na zijn 50-dagentest in Schlieckau (8,05 als dressuurgemiddelde) werd hij ook goedgekeurd in Hannover en inmiddels zijn door ook Holstein Global, Mecklenburg en het DSP bijgekomen. De hengst uit voormalig Bundeskampioene Special Diva (Bundeskampioene driejarige merries) werd in 2023 tweede in de verkiezing van de Oldenburger Hauptprämie (prijs voor jonge hengsten op basis van resultaten in verrichtingstesten en de eerste jaargang veulens). In totaal zette Total Diamond PS in Duitsland al 355 nakomelingen op de wereld.

Hengstenshow Reesink Horses

Total Diamond PS komt ter dekking bij Stoeterij Turfhorst en Reesink Stallions. Op de hengstenshow van Reesink, op 20 april in Eibergen (aanvang: 13.30 uur) zal hij voor het eerst te zien zijn onder het zadel in Nederland.

Lees ook: