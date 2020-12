Trakehner kampioen Rheinglanz beschikbaar bij Helgstrand en Hämelschenburg

Op de Trakehner keuring van afgelopen oktober werd Rheinglanz (Helium x Couracius) uitgeroepen tot kampioen en in de aansluitende veiling verkocht voor 305.000 euro. Wie achter de nieuwe eigenaar 'Rheinglanz consortium' zit is nog steeds niet bekend, wel is nu bekend waar de hengst ter dekking komt. Dat is bij Helgstrand in Duitsland en bij het Trakehner Gestüt Hämelschenburg.