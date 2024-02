Tuigpaardhengst Innovatief verkocht naar Polen

Hengstenhouderij Landzicht meldt dat de door hun gefokte KWPN-hengst Innovatief deze week naar Polen vertrekt. De zoon van Zepplin wordt daar ingezet voor de fokkerij.

Innovatief is de eerste goedgekeurde hengst uit de fokkerij van Hengstenhouderij Landzicht. Zij fokten de Zepplin-zoon uit de register A-merrie Bianca (v. Heiring Out), die op haar beurt een halfzus is van de KWPN-hengst Dylano (v. Plain’s Liberator).

De voshengst werd in 2017 goedgekeurd bij het KWPN. Een jaar later won hij met Mark de Groot de nieuwelingenklasse in Bennekom. In totaal behaalde Innovatief 39 winstpunten. Eerder dit jaar werd zijn zoon Realist (mv. Cizandro) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Bron: KWPN