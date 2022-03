Twee keer opletten bij Nijhof: vandaag Talent Sale, zaterdag hengstenshow

Zowel degene die op zoek is naar een paard als degene die op zoek is naar een hengst voor zijn merrie kan deze dagen bij Team Nijhof terecht. Vandaag is de slotdag van de Nijhof Talent Sale met 32 paarden in de collectie. En aankomende zaterdag staat er 'eindelijk' weer een ouderwetse hengstenshow op het programma.

“Dit is alweer de vijfde veiling nadat de eerste vier zeer succesvol zijn verlopen. Dit keer hebben we maar liefst 32 paarden waarvan vier gereden concours paarden, twee vierjarigen en 26 driejarige springpaarden. Nakomelingen van ‘onze’ stempelhengsten Verdi, Eldorado, Zambesi, I’m Special de Muze, Clinton. Maar ook onze aankomende verervers zoals Grandorado, Highway, Hernández, Cantona en Classico”, vertelt Henk Nijhof over de veilingcollectie. “Verder aangevuld met nakomelingen van tophengsten zoals Mylord Carthago, Kannan, Untouchable, Romanov en nieuwkomer Camargo.”

Gevarieerde collectie

“Ik denk dat het een ruime gevarieerde collectie is met genetisch zeer interessant fokmateriaal, springpaarden voor amateurs en paarden met potentie voor de grote sport. Alle paarden komen direct uit onze opfok of direct van onze fokkers.”

Ouderwetse hengstenshow

Voor degenen die niet op zoek zijn naar een paard, maar naar een hengst voor hun merrie is Team Nijhof ook het juiste adres. “We hebben eindelijk weer een hengstenshow waar we de fokkers weer kunnen uitnodigen.”

En op die ‘ouderwetse’ hengstenshow krijgen de fokkers de kans om fokkerij- en sportlegendes weer eens van dichtbij te zien. Verdi, Eldorado van de Zeshoek, Carambole, Zambesi, I’m Special de Muze, Denzel van ’t Meulenhof en ook de nieuwe aanwinst Camargo komen voorbij.

Aangevuld met toppers in wording zoals Grandorado, Highway, Hernández, Cantona, Poker de Mariposa, Komme Casall en Dorian Grey. En de sterk uitgeselecteerde groep coming stars: O’Conner, Newmarket, Springsteen, King Kashmir, Comill Champ, Sky Blue, Cero Blue, Ramos, Four Seasons, Classico, For Chacco en Q Chacco Blue.

En ook de dressuurpaardenfokkers komen aan hun trekken. Met onder andere de topverervers Johnson en Spielberg, maar ook de jonge talenten Fontaine, Florida en Floyd.

Kortom: teveel dat u niet wil missen.

Aanvang: 14:00 uur.

Adres: Kulsdom 5, 7274 EG Geesteren gld.