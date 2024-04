Twee nieuwe hengsten voor Stoeterij Turfhorst

Stoeterij Turfhorst heeft geïnvesteerd in twee nieuwe hengsten. Het gaat om de Oldenburger dressuurhengst Total Diamond PS (Totilas x Sir Donnerhall), die is aangekocht door Stoeterij Turfhorst. Daarnaast is de stoeterij van Eric Koele voor de helft eigenaar geworden van de bij het KWPN goedgekeurde springhengst Portorico VDL (Cornet Obelensky x Agentinus).

Voor Stoeterij Turfhorst zijn deze twee hengsten zijn een waardevolle aanvulling naast de hengsten Mauro Turfhorst, Miami Turfhorst, Turfhorst Orleans VDL, en Oxbow Turfhorst, welke in eigendom zijn met mede-eigenaren.

Total Diamond PS

De zesjarige Total Diamond PS ontving in Oldenburg een 1B hoofdpremie. Naast Oldenburg is de door Gestüt Lewitz van Paul Schockemöhle uit Bundeskampioene Special Diva OLD gefokte hengst goedgekeurd voor Hannover, Holstein, Mecklenburg, Rheinland, Westfalen en de Zuid-Duitse Verbanden.

Portorico VDL

Met de vierjarige Portorico VDL heeft Stoeterij Turfhorst ook in de springrichting een interessante hengst vastgelegd. De door VDL Stud gefokte hengst door het KWPN voorjaarsonderzoek van 2023 en werd aansluitend ingeschreven met 80 punten, waaronder 8,5-en voor rijdbaarheid en galop en 8-en voor houding & balans, techniek, instelling en aanleg.