Uitspraak over Fontaine TN: Nijhof volledig eigenaar

De hengst Fontaine TN (Finest x Samarant) is in zijn jonge leven al behoorlijk vaak in het nieuws geweest. Dat ging met name over de vraag wie er eigenaar was van de inmiddels vierjarige hengst. Gerke van den Bosch was van mening dat hij deels eigenaar was, terwijl Team Nijhof meende volledig eigenaar te zijn. Vandaag oordeelde de Rechtbank in Zutphen dat Team Nijhof zich terecht volledig eigenaar noemt.