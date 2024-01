Ulin Verte zet fokkerij Souvereyns op kaart

Ze was zeker geen makkelijke merrie, Ulin Verte (v. Lux), maar Jean André Souvereyns had geduld en wist haar kwaliteit te waarderen. Dat leidde tot een goede sportmerrie en succesvolle fokkerij met veelbelovende sportpaarden en goedgekeurde hengsten. “Ook haar nakomelingen hebben ongekende werklust, zijn voorzichtig en willen altijd winnen”, weet de 75-jarige fokker, die tot vorig jaar zelf ook nog actief was in de ring, maar dat nu toch echt liever over laat aan zijn kleinzoon Lars Demeersman.