Va’ Pensiero wint test met 10-en voor alle karakteronderdelen

De driejarige Va 'Pensiero (Vitalis x Fürstenball) werd in september Bundeskampioen (met een 9,5 gemiddeld) en ruim een week later werd hij aangeleverd voor de 14-dagentest in Adelheidsdorf. Daar kreeg hij ook de hoogste score: een 9,38 gemiddeld en vijf 10-en op z'n rapport.

Een 10 voor interieur, karakter, werklust en twee 10-en voor de rittigkeit. Op alle karakteronderdelen scoorde Va’ Pensiero het ultieme cijfer. Daar kwam nog een 9,5 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9 voor de galop en een 8 voor de aanleg als springpaard bij en daarmee komt de hengst op een indrukwekkend dressuurgemiddelde van 9,38 en een totaalgemiddelde van 9,15.

Nog een 9

Een tweede dressuurhengst ging over de 9 gemiddeld: de vierjarige Belvedere DB (v. Belissimo M). Hij scoorde gemiddeld een 9,09 op de dressuuronderdelen.

Dicht in de buurt van de 9 kwamen Ibiza Dream (Ibiza x Dimaggio) met een 8,95 en Macchiato (v. Morricone) met een 8,94.

For Pleasure uit Chao Lee

De hoogste springpunten in Adelheidsdorf waren voor de Westfaalse tweede reservekampioen Forlee (For Pleasure x Comme il faut). Deze For Pleasure komt uit Bundes- en Wereldkampioene Chao Lee en verloochende zijn afkomst niet in de test. Hij scoorde een 10 voor de aanleg als springpaard en 9,5 gemiddeld voor de springonderdelen. Vorig jaar werd Ludger Beerbaum voor 240.000 euro eigenaar van de hengst.

Een 9 gemiddeld voor de springonderdelen was er voor Manoulito (Manchester van ’t Paradijs x Clinton).

