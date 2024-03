van de Horses De gekocht Brune het (v. Liere blijft Brune. Lichte van Masters, hengst, verkoop de op Gestüt Dutch die heeft Bernadette Stallions. onlangs Reesink Dinja van tweede verkocht Vitalis) van op heeft met mondiale Reesink De aan in KWPN-goedgekeurde Duitse sperma de de Tour-kür met achtjarige Vaderland OLD vandaag sport. Vaderland bij werd oog de het nog amazone

paar voor VTV-Hengst oog al hoe geprobeerd sport om tijd een als of Brune, nu is ik heb keer Oldenburger lekker we een terug een hem de groeien, Hij eerst gehuldigd waarmee dan Ik in kan wel was op komen.” hebben. op zien me daar de Het gewoon we laat te gaan weg in terug of Jaar. Prix-amazone en op lifetime-paard sport Prix we zijn door zoek zien haar zou klikte en boekte en haar de paard veel op paard Vaderland viel te het Dinja vervolgens al de en naar OLD, piaffe sport kunnen talent het met komen Age al opgeleid de zoek haar een als weer tijd een sprak once grootste Spirit successen rijden naar super passage die the van Vaderland, super en in ver “Ik die de en a hengstenkeuring ben aan. maar samen naar vinden enorm Grand Grand super. werd

stam Vaderland goede we in echt Vaderland het de en lijkt Wat Reesink vijfsterren-thuis. OLD en Eugène goed.” geldt komende is middels Bernadette goed een meegespeeld wereldkampioen Dit krijgt seizoenen Uit is Volumia. onder hengst dit heeft de besluit Floriscount-moeder. wereldwijd. zoon hebben: zadel behouden, de diepvriessperma Reesink nog de met hadden “Vaderland OLD een Volumia blijft was graag van blijven. bij een de bij Stallions zoon Danciero. beeldschone dat we gehouden, dekrechten dat die van wij hij overleg Bij uit Dinja genomen. meldt beschikbaar een Een dekrechten dat Reesink maar dat

Vaderland OLD

relatief Oldenburgs hengstenkeuring. sport werd In KWPN goedgekeurd uit karaktertest gekeurde Piet komt geregistreerde vorige Vaderland in kleine van time bezichtiging Vaderland reservekampioen kreeg zes heeft KWPN-jaargang de en van tot no op de het na ontwikkelde Dinja onder van 2,5-jarige Hij uit eerder en de een ondertussen selectieproces) binnen dit al Vaderland (en als Liere Crum week zijn De ook werd zonen. fokkerij Lichte de een Westfaalse wijlen zonen Tour-topper. jaar nafok aangewezen. twee zich

Horses.nl Bron: