Vaderland OLD VTV-dressuurhengst van het Jaar

De door wijlen Piet Crum gefokte Vaderland (Vitalis x Krack C x Contango) van Reesink Horses werd onlangs al onderscheiden met het achtervoegsel OLD en nu is er nóg een onderscheiding van het Oldenburger Verband. De hengst die zich vorig jaar met Dinja van Liere binnen een paar wedstrijden tot één van de beste Lichte Tour-paarden van Nederland ontwikkelde is vanavond in Vechta gehuldigd als VTV-Hengst van het Jaar.

VTV Hengst van het Jaar is een onderscheiding voor een Oldenburger hengst die presteert op minimaal S niveau en daarbij succesvol en actief is in de fokkerij. Afgelopen jaren hebben volgende dressuurhengsten die titel gekregen: Floriscount OLD, Dante Weltino OLD, For Romance OLD, Fürst Wilhelm, Morricone en afgelopen jaar Total Hope OLD. Niet de minste namen dus.

Vaderland

De Oldenburgs geregistreerde Vaderland OLD, die als 2,5-jarige reservekampioen werd op de Westfaalse hengstenkeuring, heeft ondertussen al vijf goedgekeurde zonen (allemaal in Westfalen). De hengst die in de race is voor een KWPN dekbrevet (doorverwezen naar de tweede bezichtiging) heeft dit jaar uit een relatief kleine KWPN-jaargang ook twee zonen doorverwezen gekregen naar de tweede bezichtiging.

In de sport ontwikkelde Vaderland zich onder Dinja van Liere binnen no time tot een Lichte Tour-topper. Zo won hij op zijn internationale Lichte Tour-debuut in Leeuwarden zowel de Prix St. Georges als de Inter I-Kür.