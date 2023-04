Vai Bruntink: ‘Pitch Perfect is een heel complete hengst’

Vorige week zaterdag kregen Sjak Laarakkers en Vai Bruntink-Laarakkers hun hengst Pitch Perfect (Le Formidable x Vivaldi) bij het KWPN goedgekeurd. “Ik ben echt heel gek van die hengst en ik ben heel blij dat we volledig eigenaar zijn, want dit is eentje die we voor lange termijn hebben”, vertelt Sjak. Op zaterdag 6 mei wordt hij gepresenteerd op de hengstenshow en open dag van Stal Laarakkers in Vledderveen, waar naast de eigen hengsten ook de veelbesproken Le Formidable en een aantal hengsten van Reesink Horses en Van Norel gepresenteerd worden.

Op zaterdag 6 mei is iedereen vanaf 13.30 uur van harte welkom op Stal Laarakkers, gevestigd aan de Boergrup 23 in Vledderveen. “We zijn hartstikke trots op en blij met Pitch Perfect en we willen hem graag aan het publiek laten zien. Het is echt een complete hengst. Hij is super gefokt, heeft een prachtig model en heeft drie heel kwaliteitsvolle basisgangen”, vertelt Sjak. “Ik denk dat ik zelden een paard heb gezien dat van nature met zoveel gummi beweegt”, voegt Vai daar aan toe.

Interessante en informatieve middag

Op de hengstenshow worden vanuit Stal Laarakkers ook Barton VDL (Bordeaux x Sir Donnerhall I), die onlangs een veelbelovend Subtop-debuut maakte, en Milford VDL (Millennium x Sir Donnerhall I) voorgesteld. Het inmiddels geruinde Grand Prix-paard Ebony (Painted Black x Jazz) wordt gereden in een clinic met Emmelie Scholtens. Daarnaast zijn onder andere Le Formidable, Ozzy TN en Noble Prince Norel te zien. “Het wordt een heel interessante middag, waarin ook nafok van deze hengsten en familie van Pitch Perfect te zien is. Consumpties zijn gratis en mensen mogen ons na afloop de hemd van het lijf vragen. En natuurlijk een kijkje achter de schermen op ons bedrijf nemen”, vertelt Vai lachend.

Pitch Perfect. Foto: AdW Fotografie

Fijne nakomelingen

“Pitch Perfect komt uit een erg goede moederlijn”, vertelt Sjak. “Ik denk dat het voor mensen erg interessant is om wat paarden uit die lijn te zien. Het eerste veulen van zijn moeder, Jack Sparrow, is in Denemarken goedgekeurd en werd vorig jaar Europees kampioen bij de Children. Haar tweede zoon Kaiser Weltino is KWPN-goedgekeurd en loopt nu succesvol in de Subtop. Daarna is ze twee jaar uit de fokkerij gehaald en is ze zelf naar het Z2 gereden. Toen volgden er twee merries, waarvan de eerste elitemerrie is en vrijwel alles op concours wint. De tweede is voorlopig keur is en heeft nu een prachtig veulen van Jameson RS2 aan de voet heeft. Daarna volgde Pitch Perfect. Wat ze allemaal van moeder Florenca meegekregen hebben, is een heel fijn, werkwillig karakter.”

Karakter en werkwilligheid maken het verschil

“Pitch is ook heel nuchter, het maakt hem niet uit als er een merrie langs loopt als ik hem aan het rijden ben. Hij voelt heel safe, maar heeft wel veel looplust en go. Hij is niet lui, maar zo nuchter”, vertelt Vai. “Dat komt ook wel van Vivaldi, daar lijkt hij veel op. Ik denk dat zijn karakter en werkwilligheid het verschil maken. Voor ons maakt dat het eentje voor de grote sport en dat is ook iets waar we in de fokkerij naartoe moeten willen”, besluit Sjak.

Hengstenshow en open dag Stal Laarakkers

Wie, wat en waar?

Boergrup 23 in Vledderveen

Zaterdag 6 mei, inloop vanaf 13.30 uur