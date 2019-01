Van Olst gaat samenwerken met Klatte

Gertjan van Olst gaat vanaf het komende dekseizoen samenwerken met het Duitse station Zuchthof Klatte. De dressuurhengsten van Van Olst zijn via Klatte in Duitsland beschikbaar en omgekeerd de springhengsten van Klatte bij Van Olst. Klatte, die voorgaande jaren de hengsten van Andreas Helgstrand in Duitsland aan de man bracht, kan nu een hele rits dressuurhengsten aanbieden. Eind vorig jaar sloeg hij de handen al ineen met Gestüt Schafhof, het station van familie Rath-Linsenhoff.