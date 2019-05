Van Olst-hengst George Clooney goedgekeurd voor Hannover

De in Duitsland gefokte George Clooney (De Niro x Wolkentanz) is op een thuiskeuring goedgekeurd voor Hannover. In 2014 doorliep de hengst van Van Olst succesvol het KWPN voorjaarsverrichtingsonderzoek en een jaar later werd hij goedgekeurd voor Oldenburg. Nu mag de inmiddels achtjarige hengst ook in Hannover aan de slag.

George Clooney werd in de sport eerder succesvol uitgebracht door Charlotte Fry. Daarna nam Van Olst-collega Franka Loos de teugels over. Deze combinatie werd vorig jaar in de Lichte Tour-rubrieken op het toneel van het WK jonge paarden in Ermelo vierde (PSG) en derde (kür). Op de Subtopwedstrijd afgelopen zondag in Delft behaalden ze 71,03% in de Prix St. Georges en daarmee de derde plek in het gecombineerde klassement Lichte Tour.

Bron: Horses.nl/VanOlst