Van Olst-hengsten Kjento en Jayson goedgekeurd voor Oldenburg

De afgelopen najaar bij het KWPN goedgekeurde hengsten Kjento (Negro x Jazz) en Jayson (Johnson x Negro) zijn nu ook goedgekeurd voor het Oldenburger Verband. De twee jonge hengsten van Gertjan van Olst lieten zich op een thuiskeuring, zowel onder het zadel als buiten op de straat, overtuigend zien en verdienden daarmee hun Oldenburger dekbrevet.

De door A.J. van Os uit Sprang-Capelle gefokte Kjento werd na het KWPN najaarsverrichtingsonderzoek ingeschreven met het extreme aantal van 90 punten.

Jayson werd via het kortlopende najaarsonderzoek met 84,5 punten ingeschreven bij het KWPN. Het fokproduct van W. Verschuren uit Heulekom werd afgelopen zomer zesde in de finale van de Pavo Cup en werd vervolgens aangewezen voor het kortlopende onderzoek. In de tussenstand van de Hengstencompetitie klasse L staat de – eveneens bij het NRPS goedgekeurde – hengst op de vierde plaats.

Bron: Horses.nl/VanOlst