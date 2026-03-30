Van Olst Hengstenshow: Waar sport en fokkerij samenkomen

Komende zondag is het weer tijd voor de jaarlijkse hengstenshow bij Van Olst Horses in Den Hout. Vanaf 14.00 uur zullen aan het Terheijdenspoor, met de slogan 'Waar sport en fokkerij samenkomen', de meeste hengsten onder het zadel worden gepresenteerd en worden er uiteraard ook weer de zorgvuldig geselecteerde nakomelingen van verschillende hengsten getoond.

De verwachtingen voor de KWPN reservekampioen nieuwe jaargang Vamos Junior zijn hooggespannen. De bedoeling is om hem aanstaande zondag onder het zadel te tonen. Daarnaast maken uit de nieuwe jaargang de aangewezen dressuurhengsten Thibo en premiehengst Taeke hun opwachting.

Reikhalzend wordt uitgekeken naar de eerste veulens van Bretagne en de zesjarige toptalenten Pjethro en Powerdale. Uiteraard mogen ook de zevenjarige hengsten O’Frederic en Secret Lover niet ontbreken. Naast deze twee Duitse hengsten komt ook de vierjarige Sondale voor het eerst onder het zadel op onze show.

Winnaar hengstencompetitie

De winnaar van de hengstencompetitie, Renzo, is te bewonderen. Net zoals zijn leeftijdsgenoot Real Dream, beide met hun eerste nakomelingen. Nalegro, Nacho en WK-bronzen Ilegro komen in de baan, net als enkele van hun nakomelingen. Uiteraard mag ook Kjento niet in de line up ontbreken en wordt ook hij vergezeld door verschillende van zijn nakomelingen.

De koffie staat klaar en we zien u graag komende zondag 5 april in Den Hout.