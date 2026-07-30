Van Olst verkoopt Pjethro naar Verenigde Staten, maar zijn sperma blijft hier

Rick Helmink
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Van Olst verkoopt Pjethro naar Verenigde Staten, maar zijn sperma blijft hier featured image
Pjethro (v. Kjento) met Charlotte Fry Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Gertjan van Olst heeft de zesjarige hengst Pjethro (v. Kjento) verkocht naar de Verenigde Staten. Nieuwe eigenaren zijn Fritz en Claudine Kudrun, ook de eigenaren van keurhengst Ampère. Voor Gertjan van Olst was de verkoop van de vos geen gemakkelijke. “Maar wat hielp is dat we overeengekomen zijn dat al het diepvriessperma wat we van hem hebben hier blijft en hij dus via ons beschikbaar blijft. Hij fokt namelijk heel goed.”

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