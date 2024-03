Van Olst wint kort geding procedure tegen Barbançon

Gertjan van Olst is in het gelijk gesteld door de rechtbank in een kort geding dat zijn nieuwe advocaat, Luc Schelstraete, aanspande tegen de toewijzing van de claim van drie ton door dressuuramazone Morgan Barbançon. Vorig jaar december werd haar claim van ruim 260.000 euro voor de 718 diepvriesrietjes die Van Olst nog heeft liggen van Barbançons hengst Painted Black (v. Gribaldi) namelijk nog toegewezen door de rechter, maar de vorige raadsman van Van Olst zich niet stelde en de vordering werd dus bij verstek toegewezen. Gertjan van Olst vorderde in het kort geding schorsing van deze claim en werd daarin gelijkgesteld.