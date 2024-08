Van Uytert en Brouwer investeren in Glock’s King Karim

Hengstenstation Van Uytert en Stal Brouwer hebben geïnvesteerd in de bij het KWPN goedgekeurde Glock's King Karim (Glock's Toto Jr x Painted Black). De negenjarige hengst was in eigendom van Edward Gal, Nicole Werner en Hans Peter Minderhoud. De hengst heeft nu het achtervoegsel 'USB' gekregen.

King Karim werd uitgebracht in de Pavo Cup en hengstencompetitie. De hengst nam vrijwillig deel aan het KWPN voorjaarsverrichtingsonderzoek van 2018 en werd ingeschreven met 83 punten. Op zijn cijferlijst stonden louter 8-en en 8,5-en: 8,5 stap, 8 draf, 8,5 galop, 8 souplesse, 8 houding en balans, 8,5 rijdbaarheid en instelling, 8,5 aanleg als dressuurpaard.

De hengst is gefokt door K.J. Kiestra uit Blokzijl en was in eigendom van Ednihap BV (het bedrijf van Edward Gal, Nicole Werner en Hans Peter Minderhoud). Later kreeg King Karim het voorvoegsel Glock voor zijn naam.

Bron: Horses.nl