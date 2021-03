VDL-hengst Barton verder onder Vai Bruntink

Vai Bruntink is de nieuwe amazone van Barton VDL (Bordeaux x Sir Donnerhall). De vijfjarige hengst, die in is eigendom is van VDL Stud, is goedgekeurd in Oldenburg en werd op de KWPN Hengstenkeuring van 2019 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Barton kwam op de hengstenkeuring in Oldenburg voor 30.000 euro in handen van VDL Stud. Die stelde de hengst vervolgens voor op de KWPN Hengstenkeuring. Daar werd de Bordeaux-zoon aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. De hengst werd dat voorjaar ook voorgereden bij de aanlevering voor het KWPN voorjaarsonderzoek maar uiteindelijk niet aangeleverd.

Duitse testen

In de Duitse 14-dagentest van mei 2019 in Schlieckau slaagde Barton niet, maar dat maakte hij in zijn daaropvolgende twee sporttesten ruimschoots goed. In Verden liep de hengst een goede test met een gemiddelde van 8,06 en afgelopen februari kwam zijn score uit op 7,82. Daarmee werd de Bordeaux-zoon definitief goedgekeurd in Oldenburg.

Bron: Horses.nl