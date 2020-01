VDL investeert in Chopin VA-zoon Chopano VA

VDL Stud heeft drie interessante jonge hengsten toegevoegd aan de hengstencollectie. De meest opvallende is Chopano VA (Chopin VA x Cassini I), die VDL nu in gedeeld eigendom heeft met fokker Manfred von Allwörden. Daarmee komt er een zoon van van de zeer goed fokkende Chopin VA (Casall x Coriano), die door Von Allwörden niet ter dekking wordt gesteld, beschikbaar voor de fokkerij.

Op de Holsteiner hengstenkeuring van 2019 imponeerde Chopin VA, die topconcoursen springt met Mathilda Karlsson, met zijn fantastisch springende zonen. Fokker Manfred von Allwörden gebruikt Chopin VA in principe alleen voor zijn eigen merries en de door hem gefokte Chinchero (Chopin x Clarimo) werd op de keuring uitgeroepen tot reservekampioen. In de veiling werd de hengst voor 400.000 euro afgeslagen aan Janne Friederike Meyer-Zimmerman.

Chopin VA-zoon Chopano VA viel op de hengstenkeuring van Zangersheide in Lanaken op met zijn imposante model, goede manier van springen en ogenschijnlijk eindeloze vermogen. De hengst verdiende dan ook met verve zijn dekbrevet en lijkt met zijn interessante pedigree, uitstraling en springmanieren een aanwinst voor de fokkerij.

Naast Chopin VA heeft VDL Stud nog twee jonge hengsten aan de collectie toegevoegd. Dat zijn de in Zangersheide goedgekeurde Avenger Z (Aganix du Seigneur x Cassini I) en de in Oldenburg goedkeurde Stargos (Stakkato Gold x Conthargos).

Bron: Horses.nl/VDL

