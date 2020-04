VDL organiseert online hengstenshow op 4 april

In verband met het coronavirus heeft VDL Stud een alternatief gezocht voor de jaarlijkse hengstenshow. Het alternatief is gevonden in een online hengstenshow. In samenwerking met ClipMyHorse heeft VDL Stud daarop een presentatie gemaakt van de hengstencollectie van dit seizoen. De show wordt uitgezonden zaterdag 4 april om 19:30 op ClipMyHorse.nl en is toegankelijk voor iedereen.