VDL Stud koopt zich in bij dressuurhengst Expectation PS

De VDL Stud heeft zich voor de helft ingekocht bij de driejarige dressuurhengst Expectation PS (Escamillo x Fürst Heinrich x Sarkozy) van Paul Schockemöhle. De door Schockemöhle gefokte hengst werd geprimeerd op de Mecklenburger keuring afgelopen najaar.

Expectation PS komt uit de eerste jaargang van Escamillo, die zowel in Duitsland als in Nederland veel indruk maakte met zijn eerste lichting. Zijn moeder Farosa PS won als driejarige brons op de Bundeschampionate en is een volle zus van Fashion Prinz OLD.

Bron: Horses.nl