VDL Stud verkoopt helft Davenport aan Schockemöhle

VDL Stud heeft Davenport VDL (Diamant de Semilly x Indoctro) voor de helft verkocht aan Paul Schockemöhle. De achtjarige hengst wordt nu in de sport uitgebracht door de Duitse amazone Laura Klaphake. Tot voor kort werd de in Holstein geregistreerde en bij Zangersheide en het AES goedgekeurde hengst uitgebracht door Suzanne Tepper. Eerder zat Jur Vrieling in het zadel.

Onder Laura Klaphake heeft Davenport VDL inmiddels succesvol een aantal parcoursen gesprongen. Zo waren er in Aken, Outdoor Gelderland en in Riesenbeck foutloze rondes in het 1,40 m. Afgelopen weekend boekte het duo in Münster opnieuw goede resultaten. Ze werden zesde en tiende in rubrieken over 1,40 m.

Bron: VDL/Horses.nl