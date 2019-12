VDL verkoopt KWPN-hengst Johnnie Walker

VDL Stud heeft afscheid genomen van Johnnie Walker (Zapatero VDL x Mermus R). De vijfjarige bij het KWPN goedgekeurde hengst is verkocht aan HBF Stud & Equestrian en gaat bij zijn nieuwe eigenaar in Schotland ingezet worden voor de sport en de fokkerij.

Op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch werd Johnnie Walker derde in de kampioenskeuring. In het KWPN verrichtingsonderzoek slaagde de hengst met 80,5 punten, met onder andere een 8,5 voor vermogen. Voor alle overige springonderdelen en zijn galop kreeg hij een 8.

Hengstencompetitie

De door H.G J. Kroeze uit Denekamp gefokte Johnnie Walker eindigde afgelopen februari in Den Bosch als tweede in de finale van de KWPN hengstencompetitie.

