VDL’s hengstenshow dit weekend online

Ook jonge opkomende hengsten als Cohinoor, Liamant, Chopano, Kallmar, Comthago en Avenger krijgen een analyse en nieuwe, talentvolle hengsten worden geïntroduceerd waaronder ook Zinelord en onze nieuwste aanwinst Chatinue.

Kijkje achter de schermen

Niet alleen alle VDL-hengsten komen uitgebreid aan bod tijdens de show, ook geeft de show een kijkje achter de schermen bij het bedrijf van de familie Van de Lageweg. De show, gepresenteerd door Frederik de Backer en Wiebe-Yde van de Lageweg, bevat interessante interviews met ruiters als Marlon Zanotelli, Jur Vrieling, Jessica Kürten, Marcel De Boer, Darragh Kenny en James Billington. Uit deze gesprekken komen nieuwe ideeën over de fokkerij en interessante informatie over de hengsten naar voren die erg nuttig kunnen zijn voor de fokkers bij het maken van hun hengstenkeuze.

De hengstenshow wordt uitgezonden in twee delen op www.clipmyhorse.tv, op vrijdag 2 april en zaterdag 3 april om 20u (Nederlandse tijd). Ook wordt de show uitgezonden via onze website www.vdlstud.com en via KWPN.tv



U heeft geen abonnement nodig en het bekijken van de show is gratis.

Bron: Persbericht