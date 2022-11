Veeldekker Next Level strandt voorlopig ook in NRPS verrichtingsonderzoek

De KWPN premiehengst Next Level (Jarville x Prestige VDL) dekte in het voorjaar van 2021 dat het een lieve lust was en zette dit jaar 135 KWPN-geregistreerde veulens op de wereld. De hengst van de Koreaan Dong Seon Kim strandde eind vorig jaar in het KWPN verrichtingsonderzoek ('doorverwezen om veterinaire redenen') en werd dit voorjaar goedgekeurd door het NRPS. In het NRPS verrichtingsonderzoek loopt hij inmiddels ook niet meer: 'Next Level heeft uitstel gekregen tot volgend jaar', schrijft het NRPS.

Om te zorgen dat de vele KWPN-veulens in register A konden worden opgenomen, bood Next Levels vorige eigenaar Peter van de Sande de zwartbles aan bij het NRPS. Daar werd hij goedgekeurd en bij het NRPS krijgen jonge hengsten na de keuring direct een dekbrevet om vervolgens in het najaar hun verrichtingen te lopen en dan definitief goedgekeurd te worden (of niet).

Next Level werd twee keer in het NRPS verrichtingsonderzoek gepresenteerd en kreeg na de tweede beoordeling op 12 oktober uitstel tot volgend jaar, zo is in een op facebook gepubliceerd verslag van het verrichtingsonderzoek te lezen.