Veeldekker Secret weer terug in de ring

Het Bundeschampionate voor driejarige hengsten in 2017 was het laatste concours waar veeldekker Secret (v . Sezuan) in actie kwam. Nu, bijna anderhalf jaar later, heeft hij weer een wedstrijdresultaat achter zijn naam staan. Jessica-Lynn Thomas bracht de hengst uit op het nationale concours in Ankum in een A-proef. Die won hij met een 8,4.

Tussen de Bundeschampionate en zijn start in Ankum liep Secret in maart 2018 nog wel de sporttest voor vierjarige hengsten. Daar moest hij Jovian voor zich dulden. In Ankum stond de hengst van Gestüt WM wel bovenaan met onder andere een 8,5 voor draf en totaalindruk, een 9 voor galop en een 8 voor de stap en de dürchlässigkeit. Waarschijnlijk loopt Secret zijn tweede sporttest (om zo definitief goedgekeurd te worden) in februari in Verden.

Uitslag Ankum

Bron: Horses.nl