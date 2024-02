Venturo met 9,19 beste vierjarige in sporttest Münster-Handorf

Deze week stond in Münster-Handorf voor de dressuurhengsten de eerste sporttest van het jaar op het programma. Niet Bundeskampioen Global Hope (Global Player x Fidertanz) ging met de hoogste score aan de haal, maar de Hannoveraanse premiehengst Venturo (Valdiviani x Belissimo M). De hengst van Landgestüt Celle liep met maar liefst een 9,8 voor de Rittigkeit naar een 9,19 gemiddeld. Bij de vijfjarigen scoorde Escaneno (Escamillo x Veneno) met een 8,97 het hoogst.

Van de vijftien aangemelde vierjarige hengsten bleven er uiteindelijk maar vijf over. Vijf hengsten werden van te voren afgemeld, Bon Amour (Bon Courage x Fürst Romancier) van Gestüt Sprehe en Dressurstall Sandbrink geweerd door de FN. Nog eens vier hengsten werden in de test teruggetrokken.

Overblijvers maken veel goed

De vijf vierjarige hengsten die de test wel af wisten te ronden, maakten een hoop goed. De Trakehner-hengst Tanzfürst (Dezember x Herzruf) zette met een 7.68 het laagste cijfer neer, Zauberdesign (Schwarzgold x Monteverdi) kwam tot een 8,62 en de andere drie hengsten gingen zelfs over de negen.

Venturo voorbij Lindenberg en Global Hope

De hoogste score was dus voor Venturo. De overtuigde met zijn Rittigkeit (9,8), kreeg een 9,5 voor de algemene indruk, negens voor draf en galop en een 8,5 voor de stap. Met een 9,07 kwam Lindenberg (Libertad x Destano) het dichtst in de buurt. De in Hannover goedgekeurde hengst kreeg de ultieme tien voor zijn draf, een 9,5 voor de algemene indruk en een 9,2 voor de Rittigkeit. Bundeskampioen Global Hope scoorde een 9,04. Voor hem waren er negens of hoger voor de stap, draf, Rittigkeit en algemene indruk. Alleen de galop bleef daar met een 8,6 net onder.

Escaneno opnieuw op kop

Escaneno werd in 2021 als premiehengst goedgekeurd in Westfalen, maar moest kort daarna zijn deklicentie inleveren in verband met een positieve dopingtest. De hengst werd opnieuw goedgekeurd en maakte veel indruk op de minitest in Múnster in april 2022. Vorig jaar kwam hij in Münster-Handorf als topper uit de bus. Dat kunstje wist hij deze week te herhalen. Met een 8,97, met negens voor de stap en algemene indruk en een 9,5 voor de Rittigkeit, versloeg hij zijn negen collega’s.

St. Emilion en Eventyr

Heel dichtbij kwam St. Emilion (Suarez x Dante Weltino) met een 8,80. De hengst van Klosterhof Medingen scoorde drie negens (draf, Rittigkeit en algemene indruk) en twee 8,5-en. Voor Eventyr (Escolar x Lauries Crusador xx) was er een 8,5. Hij kreeg het hoogste cijfer, een negen, voor de Rittigkeit.

Trakehner-hengsten doen goede zaken

Bij de vierjarigen was er al een Trakehner-hengst die een dikke score (Zauberdesign met een 8,62) neer wist te zetten, bij de vijfjarigen gingen zelfs twee Trakehner-hengsten over de acht. Goldfieber (Le Rouge x Shavalou) overtuigde vooral met zijn stap (negen) en kwam tot een 8,14. Kenneth (Millennium x Shavalou) deed daar met een 8,10 weinig voor onder.

Van de vier aangemelde ‘Nederlandse’ hengsten kwam geen een opdagen. Aan de redactie van Horses.nl meldde Yannick van Wijk van Van Bockxgrave Horses dat hij in het ziekenhuis ligt en dat om die reden de Van Bockxgrave-hengsten niet liepen in Münster-Handorf.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl