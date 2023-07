Verrichtingskampioen Pernod RS2 overleden aan gevolgen van koliek

RS2 maakt vandaag bekend dat de driejarige hengst Pernod RS2 (v. Tørveslettens Sylvester), verrichtingstopper van het afgelopen voorjaarsonderzoek, is overleden. De schimmelhengst, die een week geleden werd teruggetrokken uit de fokkerij voor dit seizoen, overleed aan de gevolgen van heftige koliek.

RS2 Dressage, fokker en eigenaar van de hengst, schrijft in een post op social media: “Woorden schieten te kort en ons hart is gebroken, Pernod RS2 is niet meer. Een week geleden hadden we nog besloten dat we Pernod RS2 uit de dekdienst zouden halen om hem de nodige tijd en rust te geven om sterker te worden en zich verder te kunnen ontwikkelen en als donderslag bij heldere hemel werd hij een paar dagen geleden getroffen door ernstige koliek. We hebben er echt alles aan gedaan om hem te kunnen redden maar dat gevecht heeft hij helaas niet kunnen winnen. Het leven is soms zo oneerlijk want wat lag er een prachtige toekomst in het verschiet voor deze fantastisch getalenteerde en super lieve hengst.”

Premiehengst en verrichtingstopper

Op de KWPN Hengstenkeuring 2023 behoorde Pernod RS2 (Tørveslettens Sylvester uit NMK Kampioene Iveniz Texel RS2 v. Negro) tot één van de zeven premiehengsten. Met negens voor stap en galop kwam de tot de hoogste score van 85,5 punten in het afgelopen voorjaarsonderzoek.

Uit de dekdienst

De schimmelhengst dekte dit seizoen bij Joop van Uytert, maar werd vorige week uit de dekdienst gehaald omdat eigenaar RS2 Dressage het allemaal wat teveel vond voor de jonge hengst. Daarover meldde RS2 Dressage vorige week: “Met oog op het einde van het dekseizoen dat al bijna in zicht komt, hebben wij besloten om Pernod RS2 terug te trekken uit de dekdienst. Pernod leek er klaar voor te zijn om dit hele seizoen te kunnen dekken maar er is de afgelopen tijd op zijn nog zeer jonge leeftijd al veel van hem gevraagd. Lees: hengstenkeuring, verrichtingsonderzoek en meerdere dagen per week dekken. Dit heeft tot nu toe best veel impact gehad op zijn lichaam en met zijn talent voor de sport en oog op de toekomst, willen wij hem daarom genoeg tijd en rust geven om te kunnen groeien, nog sterker te worden en zich verder te ontwikkelen zodat hij volgend jaar weer volledig ingezet kan worden. Wij hopen dat u ons besluit kunt respecteren.”

Bron: Horses.nl