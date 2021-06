Verrichtingstopper Merlot VDL nu ook in Oldenburg goedgekeurd

Merlot VDL (Bordeaux x Florencio x Vivaldi), verrichtingstopper van het voorjaarsonderzoek 2021, is nu ook in Oldenburg goedgekeurd. De KWPN premiehengst van de VDL Stud en Saskia van Musscher werd met 85,5 punten beloond in het onderzoek. De Oldenburger hengstenkeuringscommissie had met dat resultaat in het achterhoofd maar even nodig om hem te erkennen.