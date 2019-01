Veulenveilingtopper Viva Gold nu dekhengst bij Westfalenhof

Viva Gold (Vivaldi x For Romance x Weihegold v. Don Schufro) was als veulen de spectaculaire veilingtopper van de veulenveiling in Vechta. Voor 140.000 euro stak Eugène Reesink zijn hand op voor een Nederlandse investeerder in 2016. Nu is de hengst drie jaar en de komende twee seizoenen staat hij ter dekking bij Gestüt Westfalenhof in Steinhagen. Viva Gold verscheen het afgelopen najaar niet op een grote Duitse hengstenkeuring, maar werd half december stilletjes goedgekeurd in Oldenburg. De 'Secret-route'.

“Hij was dit najaar nog heel jeugdig en daarom hebben we besloten om hem later op een ‘Hoftermin’ aan te bieden in Oldenburg”, verklaart Eugène Reesink. “Daarbij is hij ook niet te koop, dus ook daarvoor hoefden we niet naar een grote najaarskeuring.” Commercieel ook een slimme zet, want na zijn optreden op de K+K Cup hengstenshow is deze ‘verrassingshengst’ vlak voor aanvang van het dekseizoen de talk of the town in Duitsland.

Twee jaar Westfalenhof

Viva Gold werd gefokt door Weihegold-eigenaresse Christine Arns-Krogmann, die haar fokte uit Weihronce (For Romance I uit Weihegold). De hengst is de komende twee jaar verpacht aan het Westfaalse station Gestüt Westfalenhof. Daar zijn ze maar wat blij met de vos. “Aan Viva Gold klopt alles. Exterieur, drie goede gangen, een topkarakter en een voortreffelijke afstamming.”



Bron: Horses.nl