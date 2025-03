VIDEO: 84,6% voor debuut KWPN-hengst Osaka en Jessica Dertell

Joop van Uytert verkocht onlangs de KWPN-hengst Osaka (Escolar x Florencio I) aan de Australische Grand Prix-amazone Jessica Dertell en nu heeft de nieuwe combinatie in Australië hun debuut gemaakt. Op de Autumn Dressage Championships afgelopen zondag in Boneo Park reed het duo in een rubriek voor zesjarigen naar de winnende score van 84,6%

In de proef voor zesjarigen was er een 8,5 voor de draf, 8 voor de stap, 8,8 voor galop, 8 voor submission en 9 voor aanleg. Het totaal van 84,6% was automatisch goed voor de overwinning in deze rubriek met een deelnemende combinatie.

Buitengewone start

“Wat een buitengewone start voor deze jonge hengst. We kunnen niet wachten om te zien wat ons nog meer te wachten staat”, aldus Jessica Dertell over het geslaagde debuut.

Uitslag

Bron: Horses.nl