Video van 1.890.000 euro-hengst Confess Color gepubliceerd

Gestüt Bonhomme heeft een video gepubliceerd van de hengst waar het afgelopen najaar op de Duitse hengstenkeuringen het meest om te doen was, Confess Color (Cadeau Noir x Licosto). De hengst kwam op de Hannoveraanse hengstenkeuring voor 1.890.000 euro in handen kwam van Rebecca Gutman (terwijl Schockstrand nog aan het bieden was).

De berichten over de Hannoveraanse keuring waar een hengst in de veiling voor 1,89 miljoen euro aan Gestüt Bonhomme werd verkocht werden vorig jaar enorm veel gelezen op Horses.nl. Die veiling ging niet helemaal volgens het boekje. Schockemöhle en Helgstrand kwamen een paar dagen later met een statement waarin het duo meldde dat hun bod van 1,9 miljoen euro werd genegeerd. Van die hengst is nu een video onder het zadel. Bekijk de video hier.

Bron: Horses.nl