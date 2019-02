Vier Van Uytert-hengsten Oldenburgs goedgekeurd

De Oldenburger hengstenkeuringscommissie is vandaag op bezoek geweest bij Joop van Uytert en heeft daar de zesjarige In Style (v. Eye Catcher) en zevenjarige Hermès (v. Easy Game) erkend voor de Oldenburger fokkerij. Goedgekeurd (onder voorbehoud van een succesvol afgelegde 14-dagentest) werden de driejarige hengsten Bond Street (Bordeaux x San Remo) en Fürst Dior (Fürstenball x Sir Donnerhall I), de reservekampioen van de Mecklenburger keuring.

De door wijlen Antoon Versantvoort gefokte Bond Street (ex. Look a Like Utopia) heeft Renate-Utopia als grootmoeder en is daarmee een neefje van Vivaldi. De hengst werd door C.P.J. Kattenbelt uit Sint-Michielsgestel voorgesteld op de eerste bezichtiging bij het KWPN, maar haalde Den Bosch niet vanwege een bemerking op de correctheid van het fundament. Toch lieten Joop van Uytert en Ad Valk de hengst die applaus oogstte op de eerste bezichtiging niet door hun vingers glippen om die reden en kochten hem ter plaatse .Ook de Oldenburger hengstenkeuringscommmissie, die de hengsten op stand, op de straat, vrijbewegend en aan de longeerlijn bekeek, zag het fundament niet als een probleem.

Fürst Dior

Fürst Dior werd als Fürst Donnerhall reservekampioen van de Mecklenburger keuring, omdat die naam al vergeven was aan een Oldenburgs goedgekeurde hengst heet hij nu Fürst Dior. De Fürstenball-zoon waar Joop van Uytert hoge verwachtingen van heeft werd aangeboden bij het KWPN en kreeg een ticket voor Den Bosch. Daar verscheen hij niet. Nu mag hij straks onder de Oldenburger vlag ook merries gaan dekken. Beide jonge hengsten moeten nog wel een 14-dagentest afleggen. Dat geldt niet voor de oudere reeds KWPN-goedgekeurde hengsten In Style en Hermès.

Bron: Horses.nl