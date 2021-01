Vivaldi blijft dit jaar ‘thuis’

De inmiddels 19-jarige preferente hengst Vivaldi (v. Krack C) werd vorig jaar verhuurd aan Stoeterij Blue Hors voor het dekseizoen. Afgelopen najaar kwam hij weer terug naar Joop van Uytert en dit jaar blijft de koning van de stal gewoon 'thuis' in Heerwaarden.

Voorheen was Vivaldi voor de helft van Ton Kies en Joop van Uytert en Ad Valk hadden allebei een kwart. “Ton Kies wilde zijn helft verkopen en dat hebben ik en Joop weer van hem teruggekocht. Dus eigenlijk waren we weer terug bij af”, vertelde Ad Valk vorig jaar.

Seizoen bij Blue Hors

Blue Hors kwam daarna in het spel: “Het was vlak daarna dat Blue Hors interesse toonde. Zij wilden toch een beetje tegenwicht bieden aan Helgstrand en zochten daarvoor een echte topvererver. We hebben een goede deal kunnen maken voor het seizoen.” Toen het seizoen was afgelopen kwam Vivaldi weer terug naar Heerewaarden en daar blijft hij nu ook, laat Joop van Uytert aan Horses.nl weten.

Levensloop

Vivaldi (Krack C x Jazz x Ulft x Duc de Normandie) werd in 2002 geboren bij wijlen Antoon Versantvoort, die hem vervolgens zelf voorstelde op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring 2004/2005. Daar ontdekten Joop van Uytert en Ad Valk de hengst en in Den Bosch haalde Vivaldi de kampioensring. Daar werd hij uiteindelijk derde. In het najaarsonderzoek in 2005 wordt Vivaldi geplaatst als tweede dressuurhengst (met onder andere een 9 voor de galop) en daar valt zijn werkwillige karakter op: “Vivaldi is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goed karakter. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken”, valt te lezen in de verrichtingsrapportage. In 2007 wint hij de Pavo Cup met 100 punten in de finale van Carl Hester en Seth Boschman en later wint hij ook de hengstencompetitie in de klasse Z onder Hans-Peter Minderhoud, die hem later ook succesvol op Lichte Tour-niveau uitbrengt.

Grand Prix-nafok

De Grand Prix haalde hij zelf nooit, maar zijn nakomelingen wel. Op de dynamische HorseTelex Ranking staat Vivaldi momenteel op de 18e plaats. 21 van zijn nakomelingen kwamen het afgelopen jaar uit in de internationale dressuursport.

Bron: Horses.nl