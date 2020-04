Vivaldi-zoon Viconte naar Blue Hors

Stoeterij Blue Hors heeft de hengstencollectie uitgebreid met de Oldenburgse hengst Viconte. De driejarige Vivaldi-zoon is gefokt uit Poetin VI (Sandro Hit x Brandenburg). Poetin VI is een volle zus van de te vroeg overleden wereldkampioene Poetin, die vorige week nog in het zonnetje stond in de rubriek Golden Oldies.