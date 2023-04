VO KWPN: Tattoo TN morgen niet naar aanlevering verkort onderzoek

De BWP-reservekampioen Tattoo TN (Parfait van het Schaeck x Kannan x For Pleasure) van Team Nijhof werd onlangs bij de herkansing onder het zadel aangewezen voor het verkorte KWPN voorjaarsonderzoek. Daar zal hij morgen niet worden aangeleverd. De reden daarvoor zijn de strenge NVWA-eisen voor EU-dekstations.

“Tattoo staat op ons EU-station en heeft aan alle eisen die daarbij horen voldaan. Hengsten in EU-hengstenstallen mogen niet langer dan veertien dagen aaneensluitend binnen een maand uit die stal en om die reden hebben we besloten om hem in het najaar aan te bieden voor het KWPN verrichtingsonderzoek”, legt Henk Nijhof jr uit.

“Als we hem nu zouden sturen zou hij niet alleen 21 dagen (de duur van de test, red.) missen van het dekseizoen, maar vervolgens nog eens dertig dagen. Dat is namelijk de duur van de quarantaine. In totaal zou hij dan dus ruim vijftig dagen niet mogen dekken.”

Bron: Horses.nl