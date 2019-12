Voorstellen kandidaat Paard van het Jaar: Explosion W

Het KWPN heeft zes paarden die fantastische prestaties hebben geleverd, genomineerd voor de verkiezing van Paard van het Jaar 2019. Dat zijn Blue Hors Zack, Glock's Johnson TN, Zaïre-E, Explosion W, Verdi TN en Tangelo van de Zuuthoeve. Nu wordt kandidaat Explosion W (Chacco Blue x Baloubet du Rouet) uitgelicht.

De pas tienjarige Explosion W heeft al talloze topprestaties geleverd op zijn jonge leeftijd. De aanvoerder van de WBFSH-Ranking won recent nog de Global Champions Tour Super League in Praag met zijn ruiter Ben Maher. Ook won hij dit jaar de Global Champions Tour-wedstrijden in New York, Rome en werd hij in Doha tweede.

Dromen Maher komen uit

Niet alleen dit jaar, maar ook vorig jaar deed hij al goede zaken in de tour door de titel in het individuele klassement te pakken en dit deed hij afgelopen jaar nogmaals door voor de tweede keer op rij het Global Champions Tour-seizoen te winnen. Daarnaast kwam Maher zijn droom om zowel de teamtitel als het individuele klassement te winnen dit jaar uit.

Net geen goud op EK

Daarnaast leverde hij nog vele topprestaties op het hoogste niveau. In Aken won hij afgelopen jaar de eerste dikke proef van het concours en liep knap naar de derde plaats in de Rolex Grand Prix. Niet te vergeten zijn de prestaties op het EK in Rotterdam, waar hij met het team brons won. Individueel hield hij de koppositie vast tot de laatste dag, waar hij als gevolg van een jammerlijk foutje de zilveren medaille pakte.

Huldigingen fokker

Dankzij de prestaties van Explosion W is ook zijn fokker Willy Wijnen al meerdere keren gehuldigd. Naast dat hij tot KWPN Fokker van het Jaar werd benoemd, werd hij in november in Lyon gehuldigd als fokker van het best presterende springpaard. Ook in Praag werd hij door Jan Tops naar vore gehaald voor de ‘Breeder of de Best Horse Award’.

Voorspelling komt dichterbij

Wijnen verkocht Explosion W op zevenjarige leeftijd aan Maher. Daarvoor werd hij door Mariëlle de Veer opgeleid tot op 1,40m. In 2013 voorspelde hij al dat het een potentieel paard was voor de Olympische Spelen in Tokio. Een voorspelling die steeds dichterbij de werkelijkheid komt.

Bron: KWPN