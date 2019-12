Voorstellen kandidaat Paard van het Jaar: Glock’s Johnson TN

Het KWPN heeft zes paarden die fantastische prestaties hebben geleverd, genomineerd voor de verkiezing van Paard van het Jaar 2019. Dat zijn Blue Hors Zack, Glock's Johnson TN, Zaïre-E, Explosion W, Verdi TN en Tangelo van de Zuuthoeve. Nu wordt kandidaat Glock's Johnson TN (Jazz x Flemmingh) uitgelicht.

Een prachtig afscheid kreeg de inmiddels 17-jarige Glock’s Johnson TN tijdens de KWPN Stallion Show van dit jaar. Zijn laatste publieke optreden onder Hans Peter Minderhoud. Een emotionele Hans Peter Minderhoud bedankte de hengst voor zo veel jaren inzet.

Kampioen KWPN Hengstenkeuring

Op 23 februari 2002 zag Johnson het levenslicht in de stallen van Piet van de Vleuten uit Sint-Oedenrode. Johnson heeft de stempelhengst Jazz als vader. Als veulen van enkele maanden oud, kwam hij in handen van Team Nijhof uit Geesteren. In 2005 werd Johnson kampioen van de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch en vanaf dit moment is zijn aaneenschakeling van successen begonnen.

Verervingskracht

Recent werd de WBFSH-stamboekranking bekend gemaakt en daarbij ook de Sire Ranking. Johnson staat op een prachtige tweede plaats dankzij de prestaties van zijn nakomelingen en bewijst hiermee opnieuw zijn verervingskracht.

Van PAVO naar hoogste niveau

Als jong boekte Johnson al vele successen in de sport. Zo behaalde hij de reservetitel in de Pavo Cup bij de vierjarigen paarden in 2006. In de hengstencompetitie klasse M in 2007/2008 was Johnson niet te kloppen en hij mag dan ook als winnaar naar voren treden. Tevens zijn er ook vele successen behaald in de Lichte Tour, waaronder zilver op het Nederlands kampioenschap en winnaar van de VHO Trofee in 2011.

WEG, EK en Spelen

In 2013 volgde het Grand Prix-debuut van dit succesvolle duo. In 2014 werd er een bronzen medaille behaald met het team op de WEG in Caen, gevolgd door een gouden teammedaille en individueel brons in 2015 op het EK in Aken. In 2016 mocht Johnson deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio. Al die jaren en al die successen vonden plaats onder het zadel van Hans Peter Minderhoud.

Stemmen

Op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch wordt het ‘Paard van het Jaar 2019’ bekend gemaakt en stemmers kunnen ervoor zorgen dat hun favoriet deze titel wint. Stemmen kan tot en met 31 december 2019.

Bron: KWPN