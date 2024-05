Vrijdag pop-up hengstenpresentatie Pretendenthoeve met Rocky Norel

Aanstaande vrijdag organiseert de Pretendenthoeve op de locatie van de Schaapskooiruiters in Wapenveld een pop-up hengstenpresentatie. Op die presentatie worden onder andere de kersvers goedgekeurde hengst Rocky Norel (Kaygo x Expression) en NRPS kampioen I am Rico Norel (Iron x Uphill) voor het eerst publiekelijk onder het zadel getoond.

Rocky Norel werd afgelopen dinsdag in het KWPN Voorjaarsonderzoek goedgekeurd als dekhengst. De hengst werd geprezen om zijn zeer constante verrichting. “Zijn constante optreden was opvallend. In alle gangen maakt hij veel houding”, luidde het commentaar van Bart Bax.

Apart

“Rocky Norel is een heel fijn paard en ik ben heel blij dat we hem in de fokkerij kunnen krijgen. We hebben hem als veulen gekocht en toen was hij al heel apart. Zijn fokker zei destijds al: met deze kom ik in Den Bosch. Dat wij hem toen hebben kunnen kopen, is geweldig. Hij is echt aan ons gegund”, blikt André van Norel terug.

Vrolijk

“Rocky is ook altijd apart gebleven. Hij heeft een imponerende voorkant, een mooi koppie en hij presenteert zich altijd. Daar komt bij dat hij een heel fijn karakter heeft, hij wil altijd werken en heeft altijd de oortjes erop. Dat is, met name in de hedendaagse dressuurpaardenfokkerij, heel belangrijk. Paarden die vrolijk zijn en altijd zin hebben om te werken, die zijn best zeldzaam.”

Goede moederlijn

De hengst is door de familie Smits gefokt uit Kiekiezelma. “We hebben Rocky’s grootmoeder Eriezelma, een volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst Briljant, destijds verkocht aan Jan. Haar volle zus Kristal heeft al twee Grand Prix-paarden gegeven en een derde volle zus is aan een moeder en dochter in het noorden van het land verkocht. Een Expression-dochter van deze merrie was kampioen van de CK in Flevoland en heeft op de NMK gelopen. Daar had ze zeker niet misstaan in de kopgroep.”

Hand in hand

“Dat meerdere paarden uit deze lijn in de sport en fokkerij goed presteren, zegt echt iets over de vererving. Mijn inziens gaan sport en fokkerij hand in hand. Daar komt bij dat alle paarden uit deze lijn een goed fundament hebben. Mijn vader heeft daar altijd veel aandacht aan besteed. Goede voeten zijn de basis waarmee je aan het werk gaat.”

Hengstenpresentatie

Op vrijdag 17 mei wordt Rocky Norel op de pop-up hengstenpresentatie onder het zadel getoond. Hij wordt gereden door Lisanne der Nederlanden. Ook NRPS-kampioen I am Rico Norel (Iron x Uphill) wordt onder het zadel gepresenteerd. Reservekampioen Express Norel (Expression x Oscar) toont zich aan de hand. Daarnaast maken verschillende nakomelingen van onder andere Noble Prince Norel (Painted Black x Uphill) en Hitmaker (Wynton x Cabochon) hun opwachting.

Wie, wat, waar en wanneer?

Pop-up hengstenpresentatie Pretendenthoeve

Vrijdag 17 mei 2024, aanvang 19.30 uur

Locatie: Schaapskooiruiters

Krimpenbos 17 in Wapenveld

Gratis entree en voor een hapje en drankje wordt gezorgd.