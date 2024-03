VSN-kampioen Dutch Dream onder het zadel van Emmelie Scholtens

De Oldenburgs/Hannoveraans goedgekeurde hengst Dutch Dream van Koen Brinkman en Jacques Maree gaat zijn verdere opleiding genieten onder het zadel van Emmelie Scholtens, zo laat de amazone weten op Instagram. Het eerste doel: de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden.

Met Edith Chardon in het zadel won de door Ab de Lange (Tarpania Stables) gefokte hengst in 2022 de VSN-finale met 53 punten en kreeg daarbij een 10 van gastamazone Vai Bruntink. In datzelfde jaar werd hij derde bij de vierjarigen in de Pavo Cup finale. De voshengst werd daarnaast ook nog eens de topper van de Duitse minitest in Warendorf met een score van 8,64.

Bron: Horses.nl/ Instagram