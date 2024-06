Waaij Stud en Karel Cox Stallions presenteren Like Ermitage Optimus WS KCX

De bij Zangersheide goedgekeurde en bij KWPN aangewezen Like Ermitage Optimus WS KCX ontwikkelt zich bijzonder goed en wordt met onderstaande video gepresenteerd aan de fokkers. Vader Ermitage Kalone maakt een ongelofelijke indruk op het allerhoogste niveau en de gelijkenis met zoon Like Ermitage is treffend. De halfbroer van CSI5*-winnares Like A Diamond van het Schaeck is dagelijks met uitstekend vers sperma beschikbaar voor de fokkerij.

Like Ermitage Optimus WS KCX is pas enkele weken onder het zadel, maar vertoont zeer veel balans, bloed en rijdbaarheid. Aan de sprong overtuigt hij met uitzonderlijk vermogen, afdruk en kwaliteit. Waaij Stud en Karel Cox Stallions hebben besloten hem nog niet aan te leveren bij het KWPN-verrichtingsonderzoek om Like Ermitage zodoende de tijd te geven zich verder te ontwikkelen. De driejarige hengst zal zich de rest van het dekseizoen volledig op de dekdienst focussen.

Ermitage Kalone uit moeder Like A Diamond

Like Ermitage is één van de weinige gekeurde zonen in Nederland van het springfenomeen Ermitage Kalone, die onder Gilles Thomas zeer goede papieren lijkt te hebben voor de Olympische Spelen in Parijs. Daarnaast is Like Ermitage gefokt uit de Grand Prix-springmerrie Cacacha van het Schaeck, die reeds Like A Diamond van het Schaeck voortbracht. Onder Marlon Zanotelli won Like A Diamond de CSI5* Grote Prijzen van Parijs en Doha. Grootmoeder Fortis Fortuna sprong onder Daniel Coyle op het hoogste niveau en bracht onder meer H5 Just The Music voort.

Dagelijks vers sperma

Like Ermitage Optimus WS KCX is dagelijks beschikbaar met vers sperma. De spermakwaliteit is zeer goed en het drachtigheidspercentage is tot op heden 100%. Bestellen kan online via www.waaijstud.com, telefonisch bij Annemijn Gaalman (+316 40396344) of [email protected].