Wereldkampioen Proud James gedeeltelijk aangekocht door Annabella Pidgley

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Wereldkampioen Proud James gedeeltelijk aangekocht door Annabella Pidgley featured image
Annabella Pidgley met Proud James, met Andreas Helgstrand ernaast. Foto: Helgstrand Dressage
Door Savannah Pieters

Helgstrand Dressage heeft bekendgemaakt dat Proud James voor vijftig procent is verkocht aan Annabella Pidgley. De Grand Prix-amazone, die vorig jaar haar thuisland Groot-Brittannië verruilde voor Denemarken, heeft inmiddels de teugels van de KWPN-goedgekeurde hengst overgenomen. Het is de bedoeling dat Pidgley de Jameson RS2-zoon verder opleidt richting het hoogste niveau. Daarnaast blijft Proud James beschikbaar voor de dekdienst.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant