Wereldkampioen Proud James onder het zadel van Isabell Werth

Ellen Liem
Proud James met Mette Sejbjerg Jensen. Foto: Sportfoto Lafrentz/Stefan Lafrentz
Door Ellen Liem

Isabell Werth heeft de teugels overgenomen van Proud James (Jameson RS2 x Johnson). De door Yolien van Maasacker gefokte KWPN-verrichtingstopper van Helgstrand Dressage won vorig jaar de wereldtitel bij de vijfjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden. Toen zat Helgstrand-amazone Mette Sejbjerg Jensen in het zadel van de hengst.


