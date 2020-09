Westfaler-hengst Don Allegro (6) ingeslapen

Hengststation Pape en mede-eigenaar Hengststation Beckmann hebben de zesjarige Don Allegro (Don Noblesse x Fürst Heinrich) laten inslapen. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst leed aan een hoefaandoening, die hem uiteindelijk fataal werd.

Don Allegro werd gefokt door Reinhard Jaite en kwam als veulen al in handen van Ingo Pape en Mathieu Beckmann. In 2016 werd hij in Münster-Handorf goedgekeurd voor het Westfaler Verband en in het jaar daarop kreeg hij groen licht in Hannover.

De hengst werd weinig in de sport ingezet, maar was bij zijn enkele starts onder het zadel van Lena Stegemann wel succesvol. Vorig jaar kwalificeerde hij zich nog voor de Bundeschampionate.

Bron: Equitaris