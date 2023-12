Wie zit er toch achter Van Bockxgrave Horses?

Op de afgelopen twee wedstrijden van de Anemone Horse Trucks KWPN Hengstencompetitie verschenen twee dressuurhengsten van Van Bockxgrave Horses in de piste. Een naam die steeds vaker opduikt. Zo werden recent twee hengsten van deze fokker en eigenaar voor de hoofdkeuring van het Oldenburger Verband geselecteerd en werd de door Van Bockxgrave Horses gefokte Tie Break (Glock’s Toto Jr. x Grey Flanell) winnaar van de vijftigdagentest in Schlieckau.

Wie zijn de mensen achter Van Bockgrave Horses? Dat lees je deze week in De Paardenkrant. Yannick van Wijk vertelt over de ontwikkeling van Van Bockxgrave.

