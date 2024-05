Willem Greve en Stal Hendrix investeren in KWPN-premiehengst

Familie Hendrix heeft de handen ineengeslagen met de kersverse Nederlands kampioen Willem Greve voor wat betreft de aankoop van de beloftevolle Ramazotti van de Watermolen (United Touch S x Dakar VDL). Deze driejarige hengst maakte afgelopen winter indruk op de KWPN Hengstenkeuring, waar hij werd uitgeroepen tot premiehengst.

“Ons oog viel op Ramazotti en we hebben besloten om ons samen met Willem in te kopen, waarmee ook zijn vader Jan Greve deels eigenaar blijft. We hebben allen hoge verwachtingen van deze hengst voor zowel sport als fokkerij”, vertelt Paul Hendrix. Dit dekseizoen blijft de zoon van United Touch S (uit Jedoselli W ster van Dakar VDL, fokker Jan Greve) bij De Watermolen, waarna het de bedoeling is dat hij gaat deelnemen aan het verrichtingsonderzoek. De eerste merries zijn inmiddels al drachtig.

Goede ervaringen

Willem Greve heeft met diverse familieleden van deze premiehengst goede ervaringen. Zo leidde hij zijn vader United Touch S op, die nu zeer verdienstelijk presteert met Richard Vogel. Het Duitse duo behaalde al zes internationale overwinningen waaronder in de Rolex Grand Prix van Genève, de 5* Grand Prix van Wellington en de Wereldbekerwedstrijd van Stuttgart. In de moederlijn gaat Ramazotti van de Watermolen in de derde generatie terug op de Carthago-dochter Oselli, die eveneens tot de eerdere toppaarden van Willem Greve behoorde. Deze Grand Prix-merrie staat bovendien al aan de basis van het topspringpaard Fruselli (v. Zambesi) van Holly Smith.

Investeren in toekomst

Eén van de grootste talenten van zijn jaargang koppelen aan één van de beste ruiters van Nederland, dat lijkt een voorbode van succes. “De prestaties van Willem zijn ongekend en we hopen met de gezamenlijke aankoop van deze hengst bij te dragen aan zijn successen in de toekomst. Wat ook heel interessant is dat Ramazotti genetisch gezien heel sterk in elkaar zit, en daarmee komt het beste van beide samen. We kijken uit naar hun verdere ontwikkelingen”, aldus Paul Hendrix.

Bron: Stal Hendrix