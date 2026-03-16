Winnend debuut voor Glamdale en Leonie Richter

Savannah Pieters
Glamdale (v. Glamourdale) met Stefanie Ahlert Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Leonie Richter heeft een succesvol debuut gemaakt met Glamdale WP NRW. De zevenjarige hengst (v. Glamourdale), gefokt uit de volle zus van Maracaná, schreef bij zijn eerste optreden in de M* (Z1-niveau met vliegende wissels) direct de proef op zijn naam met 74,167%. Met die score bleef het duo onder meer de door Mirjam Drenth gefokte Oldenburger premiehengst Juwel (v. Janeiro Platinum), gereden door Linda Schmidt, voor.

Mogelijk ook interessant